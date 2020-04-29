Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünden koronavirüsle mücadeleye cerrahi önlük üretimiyle destek Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi maske ve cerrahi önlük üretiyor.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi maske ve cerrahi önlük üretiyor.

Enstitü Müdürü Durna Gülşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, atölyelerinde yıkanabilir kumaşlardan yaklaşık 10 bin maske üreterek sürece destek verdiklerini bildirdi.

Maskeleri, talep eden resmi kurum ve sağlık çalışanlarına ulaştırdıklarını belirten Gülşen, şöyle devam etti:

"Şu an sahada olan, bu hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarımız, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları başta olmak üzere herkesin talebini karşılamaya çalışıyoruz. Cerrahi önlük dikmeye devam ediyoruz. Talep geldikçe talebi karşılamaya devam ediyoruz. Burada çalışan arkadaşlarım ve ben, bu işe gönlümüzü, yüreğimizi koyduk. Çok şükür ihtiyaçları bir nebze de olsa karşılamaya çalıştık ve karşılamaya devam edeceğiz."

Usta öğretici Halide İşbecer de Eskişehir'in yanı sıra farklı illerden gelen talepleri karşıladıklarını söyledi.

Maske ve önlükleri üretmeye "Doktorlar şifa versin, baktıkları hastalar da şifa bulsun." diyerek başladıklarını dile getiren İşbecer, üretim kapasitesini artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA