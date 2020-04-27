Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı
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Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne kadar 10 bin adet maske üretti.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı
27.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:22

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne kadar 10 bin adet maske üretti.

Dünyayı ve Türkiyeyi yakından etkileyen korona virüs salgınında maske kullanımı en önemli tedbir yollarından biri olarak öne çıktı. Bir çok ülke maske bulmakta zoruluk yaşarken, Türkiye ise herkesin taşın altına elini koyması sonucu bundan etkilenmedi. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü de adete maske üretimi konusunda seferber olurken, çalışan kadınlar da bugüne kadar toplam 10 bin adet maske üretti. Üretimlerine hala devam eden enstitü öğrencileri, şimdi ise yapılan maskeleri paketleyerek ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara gönderiyor. İçinde bulunulan korona virüs süreci bitene kadar devam edecek olan üretim ve paketlemeler ile bir çok kişinin maske ihtiyacına çözüm bulunmuş oluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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