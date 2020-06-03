Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü 15 bin maske üretti AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından resmi kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen maske ve önlük üretimini yerinde görmek için Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından resmi kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen maske ve önlük üretimini yerinde görmek için Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, enstitüsü müdürü Gülşen Durna'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yalçın, özverili çalışmalar için ekiplere teşekkür etti.

Açıklamada, Yalçın'ın şu cümlelerine yer verildi:

"Dünyayı ve Türkiye'yi yakından etkileyen korona virüs salgınında maske kullanımı en önemli tedbir yollarından biri olarak öne çıktı. Birçok ülke maske bulmakta zorluk yaşarken, Türkiye ise herkesin taşın altına elini koyması sonucu bundan etkilenmedi. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü de adeta maske üretimi konusunda seferber oldu. Bugüne kadar toplam 15.000 maske ve 750 adet önlük üreten ve hala üretime devam eden enstitü ekibi, sağlık kurumları, üniversiteler, özel kurumlar, askeriye ve bakanlıklar olmak üzere yapılan maskeleri paketleyerek ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara gönderiyor."

Kaynak: AA