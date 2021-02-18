ESKİŞEHİR - Öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu toprağa verildi
18.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:54
Cenaze namazlarının kılınmasından detaylar Eskişehir'de öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu Reşadiye camii'nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze namazlarının kılınmasından detaylar Eskişehir'de öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu Reşadiye camii'nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar