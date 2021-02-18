ESKİŞEHİR - Öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ESKİŞEHİR - Öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu toprağa verildi

18.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:54

Cenaze namazlarının kılınmasından detaylar Eskişehir'de öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu Reşadiye camii'nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazlarının kılınmasından detaylar Eskişehir'de öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu Reşadiye camii'nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

ESKİŞEHİR - Öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu toprağa verildi
ESKİŞEHİR - Öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu toprağa verildi
ESKİŞEHİR - Öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu toprağa verildi
ESKİŞEHİR - Öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Pervin Buldan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Meghan Markle Emina Jahovic
Spor Ali Koç Cenk Tosun Arda Turan Ersun Yanal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR - Öldürülen anne baba ve dört yaşındaki oğlu toprağa verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 14:54:48. #1.16#
title