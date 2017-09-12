Eskişehir - Okul Servis Minibüsünün Çarptığı Yaya Öldü

Okul servis minibüsünün çarptığı yaya öldü



ESKİŞEHİR'de çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen 45 yaşındaki Murat Usul'a, içerisinde sadece sürücünün bulunduğu okul servis minibüsü çarptı. Usul, olay yerinde öldü.



Kaza, saat 01.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi çevre yolu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı yakınında meydana geldi. İzmir'den Eskişehir'e bir yakınını ziyarete geldiği belirtilen Murat Usul'a, çevre yolunda karşıya geçmek isterken Bülent Güngör yönetimindeki 26 S 0256 plakalı okul servis minibüsü çarptı. Usul olay yerinde hayatını kaybetti. Murat Usul'un cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, minibüs şoförü Bülent Güngör'ü gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.