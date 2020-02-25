: Eskişehir nişanlısını bıçakla öldüren zehra, tutuklandı

25.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:34

Nişanlısını bıçakla öldüren Zehra, tutuklandı

ESKİŞEHİR'de 7 ay önce nişanlandığı Emrah Öztürk'ü (28), kent ormanında boğazını kesip 8 kez bıçaklayıp öldüren Zehra Aras (22), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Jandarmadaki ifadesinde 'sana süprizim var gözlerini kapat' diyerek bıçakladığını anlatan katil zanlısı Aras, savcılık ve mahkemedeki ifadesini değiştirerek, 'Ormanda bana yanaşmaya çalıştı, istemeyince bıçak çıkardı. Boğuşma sırasında boğazı kesildi ve bıçaklandı' diye ifade verdi.

Kars'a oturan Zehra Aras, geçen Perşembe günü Eskişehir'e gelerek Temmuz ayında nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile görüştü. Geçen Pazar günü buluşan çift, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'na gitti. Burada aralarında çıkan tartışmanın ardından Emrah Öztürk boğazı kesilerek ve 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Öztürk ailesi Emrah'ın eve gelmemesi üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Pazar günü kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Zehra Aras'ın Öztürk ailesinde evinde bir süre kaldığı ancak yaşananları kimseye söylemediği ortaya çıktı.

CESEDİ 1 GÜN SONRA BULUNDU

Polis ekiplerince yapılan incelemede cep telefonu sinyalleri Kent Ormanı'ndan gelirken, dün ormanda dolaşanlarda bir erkek cesedi olduğunu görerek ihbarda bulundu. Eskişehir Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Emrah Öztürk'ün ormana nişanlısı olan Zehra Aras ile birlikte girdiği bir süre sonra Zehra'nın tek başına çıktığı çevredeki güvenlik kameralarından tespit edildi. Katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra Aras'ın şehirlerarası otobüs terminalinde olduğu ve Antalya'ya bilet aldığı belirlendi. Jandarma ve polis ekiplerince otogarda yakalanan Zehra Aras yakalanarak gözaltına alındı.

İLK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifade veren Zehra Aras, Emrah Öztürk ile ormana gittiklerini ve 'sana süprizim var gözlerini kapat' diyerek bıçaklayıp boğazını kestiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Aras buradaki ifadelerini değiştirerek ormanda Öztürk'ün kendisine yanaştığını ve izin vermediği için bıçak çektiğini öne sürdü. Katil zanlısı Aras, 'Eskişehir'e Perşembe günü geldim. Nişanlım olan Emrah Öztürk ile buluştuk Pazar günü 'seni babamın mezarına götüreceğim' dedi. Kent ormanına götürdü, burada bana yanaşmaya çalıştı. Ben istemedim, sonra bıçak çıkardı. Boğuşurken yere düştük ve bıçak boğazını kesildi. Sonra yerdeki arbede de ben dizimden yaralandım, Emrah ise karnından bıçaklandı. Onu orada bıraktım ve kaldığım öğretmen evine gittim. Daha sonra Emrah'ın annesi aradı ve beni eve çağırdı. Emrah kayıp diye polise ihbarda bulundular. Bende yanlarında kalmak istemiyordum. Polis ifademi aldıktan sonra bir gece daha burada kaldım. Antalya'ya tatile gidecektim. İşlerim erken bittiği için erken giderek dinlenmek ve kafamı toplamak istiyordum. Daha sonra ailemin karşısına böyle çıkacaktım? dedi.

2018 YILINDAKİ NİŞANLISINI DA BIÇAKLAMIŞ

Savcılık ve mahkemedeki ifadesinde 2018 yılında biriyle nişanlandığını ve kendisine cinsel istismarda bulunduğu için bıçakladığını anlatan Zehra Aras, savunmasını söyle sürdürdü:

'Daha önce de başımdan bir nişan geçmişti. Nişanlım bana cinsel istismarda bulunduğu için ayrıldım ve bıçakla yaralamıştım. İkinci kez nişanlandığımda da bu olay başıma geldi. Aile baskıları nedeniyle nişanı atamıyordum. Hatta bana nişan atmaya razı olmadıkları için 'buradan cenazen çıkar' diyorlardı. Evlenmek istemiyordum, okumak istiyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum? dedi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Katil zanlısı Aras'ın 2018 yılında 'basit yaralama' suçundan bir süre cezaevinden kalarak tahliye olduğu ve bu konudan bir sabıkası olduğu tespit edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk'ü 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Aras, adliye çıkışınca kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden nişanlını öldürdün" sorusuna 'anlatılanların hepsi yalan bir nedeni var' diye cevap verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu