Eskişehir Narko'nun uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor
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Eskişehir, Yerel

Eskişehir Narko'nun uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

Eskişehir Narko'nun uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyeye sevk edildi Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

09.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:12
Eskişehir Narko'nun uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

Eskişehir Narko'nun uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde, araçta ve ikamette yapılan aramalarda; 8,46 gram skunk esrar, 0,11 gram metamfetamin, 2,71 gram Liserjik Asit Dietilamid ele geçirildi.

Polis ekipleri, yakalanan 3 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 2 şüpheli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlattı. Ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 1 şahsın, yapılan UYAP sorgusunda 3 farklı suçtan 'Aranıyor' olduğu da tespit edildi.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Narko'nun uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Eskişehir Narko'nun uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

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