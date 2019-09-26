Eskişehir müzik festivali iptali mahkemeden döndü

26.09.2019 17:28

Müzik festivali iptali mahkemeden döndü

Eskişehir'de bu yıl aynı alanda üçüncüsü düzenlenecek olan müzik festivali, Tepebaşı Kaymakamlığı'nın olumsuz görüş vermesi üzerine iptal edildi. Organizasyon firması, 20 bin bilet satılan festivalin okullara yakınlık, trafik sıkışıklığı gibi nedenlerle iptal edildiğin belirtirken, başvurdukları 1'inci İdare Mahkemesi'nden iptale ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Öğrenci şehri olan Eskişehir'de 26-29 Eylül tarihleri arasında Mola Tesisleri'nde yapılması planlanan ve 28 sanatçının katıldığı müzik festivali, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'ın olumsuz görüş belirtmesi nedeniyle iptal edildi. Organizasyon firması iptal kararının kendilerine 25 Eylül gece saat 22.30'da tebliğ edildiğini ve festival için yaklaşık 20 bin biletin satıldığını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, şöyle denildi

28 sanatçının, aylardır bu festival için çalışan mesai arkadaşlarımızın, festivale bilet alan binlerce gencin emeğini, heyecanını hiçe sayarak geçtiğimiz yıllarda yaşanan adli vakalar, okullara yakınlık, Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü'nün olumsuz raporu, trafik sıkışıklığı ve çevredeki yerleşim yerlerinden gelen şikayetler gibi bizi ikna etmekten çok uzak mazeretlerle festival iptal edilmiştir. Öncelikle Tepebaşı Belediyesi'nin festivale dair olumlu raporunu Valilik makamına ilettiğimizi belirtmek isteriz. Eskişehir'de aynı alanda daha önce üç festival gerçekleştirdik. Bu üç festivalde de festival alanı içerisinde taraf olduğumuz herhangi bir adli vaka yaşanmadığını belirtmek isteriz. Trafik sıkıntısına dair gelen şikayetlere emniyet güçlerimizin çözüm üreteceğinden hiç kuşku duymuyoruz. Kaldı ki gidiş dönüş birer şerit olan yol, bu yıl ikişer şerit haline gelmiştir. Çevredeki okullardan ders işlenmesine engel olmadığımıza dair muvafakatnameleri de valiliğe ilettik. Kaldı ki konserlerimiz ders saatleri bittikten sonra başlıyor.

İPTAL KARARI MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Müzik festivali için verilen iptal kararı firma sahiplerinin başvurusu sonucu 1'inci İdare Mahkemesi'nden döndü. Mahkeme iptal kararının yürütmesini durdurdu. Mola Tesisleri'nde yapılması planlanan ve 28 sanatçının katıldığı müzik festivali, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'ın olumsuz görüş belirtmesi nedeniyle iptal edildi. Organizasyon firması iptal kararının ardından Eskişehir 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurarak kararla ilgili 'yürütmeyi durdurma' talep etti. Mahkemece yapılan dosya incelemesinin ardından iptal kararı için 'yürütmeyi durdurma' kararı alındı. Organizasyon sahibinin, festival alanı girişinde yaptığı açıklamada, Her zamanki gibi mülki amirlere yaptığımız başvuruların, festivalden bir gece önce iptal edildiği açıklandı. Öğrenci kenti Eskişehir için özellikle bizi son derece üzen bir karardı. Kararın üzerine gittik. Devletin koyduğu kurallara uyarak her zaman dikkat ettik. Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Bu sabah saat 09.30'da Eskişehir 1'inci İdare Mahkemesi'ne yaptığımız başvuru, az önce sonuçlandı. Yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Festivali yapabileceğiz. Yüce Türk adaletine inancımızı bir kat daha artıran bu karardan sonra müjdeyi verdik dedi.

İptal kararının kaldırılmasının ardından festival alanı girişinde ellerinde çanta ve kamp malzemeleriyle gelenler büyük sevinç yaşadı. Kararın netleştirilmesinin ardından konser için gelenler festival alanına alınmaya başladı. Müzik festivalinin ilk gecesinde Teoman'ın yanı sıra Pentegram, Ceza, Pera, Niyazi Koyuncu, Bashka ve Eskitilmiş Yıldız sahne alacak.

Kaynak: DHA