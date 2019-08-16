ESKİŞEHİR Minibüsünde fenalaşan kadını hastaneye yetiştirdi

16.08.2019 16:13

Minibüsünde fenalaşan kadını hastaneye yetiştirdi

ESKİŞEHİR'de minibüs şoförlüğü yapan Hasan Hüseyin İp (38), aracın fenalaşarak bayılan Afganistanlı bir kadını güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi. Afgan kadın tedavi altına alınırken, İp'in örnek davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 75'nci Yıl ve Kurtuluş Mahallesi arasındaki 44 numaralı güzergahta yolcu minibüsü şoförlüğü yapan Hasan Hüseyin İp, dün 26 M 0103 plakalı aracına bindikten kısa bir süre sonra fenalaşıp bayılan bir kadın yolcusunu hastaneye yetiştirdi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin acil servisine kadar minibüsüyle giden Hasan Hüseyin'in Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen kadının tedavi altına alınmasını sağladı. Hastane önündekiler tarafından fotoğrafları çekilerek sosyal medyada örnek davranış olarak paylaşılan olay, büyük beğeni topladı.

İsmi öğrenilemeyen Afganistanlı kadının son durakta minibüsüne bindiğini anlatan Hasan Hüseyin İp, 'Müşteri son durağımızdan bindi. Yolda giderken, Alpu kavşağının orada ayağa kalktı. Kalkmasıyla bayılması bir oldu zaten. Ondan sonra dörtlü flaşörleri yaktım. Direkt Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Polikliniğine hastayı indirdim. Sedyeyle oradaki personel sağ olsun yardımcı oldu. Minibüste bulunan diğer yolcular hemen hastaneye geldiğim için tebrik ettiler. Böyle durumlarda hemen hastaneye gidiyoruz, yine olsa hemen hastaneye gelirdim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla tedavi olmuş durumu iyiymiş. Bildiğim kadarıyla Afganistan uyruklu kadın yolcumuz. Devamlı müşterimiz zaten dolmuşlarımıza biniyor. Biz bilmiyorduk öyle bayıldığını. Sıcaktan olmuş olabilir ama hastalığı var diye duydumö dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne minibüs ile gelen Afganistanlı kadın, sedye ile acil servisine alındıktan sonra tedavi edildi. Hasan Hüseyin İp'in örnek davranışı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, kullanıcılar şoför Hasan Hüseyin İp'i tebrik etti.

Kaynak: DHA