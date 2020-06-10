ESKİŞEHİR Mevsimlik tarım işçisinin oğlu koronavirüs çıktı, çadırda kalan 200 kişi karantinaya...
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ESKİŞEHİR Mevsimlik tarım işçisinin oğlu koronavirüs çıktı, çadırda kalan 200 kişi karantinaya...

Mevsimlik tarım işçisinin oğlu koronavirüs çıktı, çadırda kalan 200 kişi karantinaya alındıESKİŞEHİR'in İnönü ilçesine Şanlıurfa'dan yaklaşık 40 gün önce gelen 200 kişilik mevsimlik işçilerden bir ailenin koronik rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki erkek çocuğunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

ESKİŞEHİR Mevsimlik tarım işçisinin oğlu koronavirüs çıktı, çadırda kalan 200 kişi karantinaya...
10.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:29

Mevsimlik tarım işçisinin oğlu koronavirüs çıktı, çadırda kalan 200 kişi karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesine Şanlıurfa'dan yaklaşık 40 gün önce gelen 200 kişilik mevsimlik işçilerden bir ailenin koronik rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki erkek çocuğunun Covid-19 testi pozitif çıktı. İnönü İlçe hıfzıssıhha Kurulu kararıyla çadırda kalan yaklaşık 200 kişi için karantina kararı alınırken, mevsimlik işçiler ile çocuklarına test yapılmaya başlandı.

Şanlıurfa'dan yaklaşık 40 gün önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir'in 6 bin 500 nüfuslu İnönü ilçesine gelen kadın ve çocukların aralarında bulunduğu 200 kişi Yenice Mahallesi'nde boş araziye çadırlarını kurdu. Şeker pancarı tarlasında çalışmaya başlaya işçi ailelerinden birinin 4 yaşında ve koronik akciğer rahatsız bulunan erkek çocuğunda belirtiler görülmesi üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine İnönü İlçe hıfzıssıhha Kurulu, çadırda kalan yaklaşık 200 kişilik işçiler, eşleri ve çocukları için 14 günlüğüne karantina kararı aldı.

200 KİŞİYE TEST YAPILIYOR

İnönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çadırların bulunduğu alanı demir bariyerlerle kapattı. Mevsimlik işçilerin bulunduğu alanda filyasyon çalışması yapan Sağlık Müdürlüğü ekipleri de erkek çocuğun ailesinin yanı sıra temasla olduğu kişileri tespit ederek, tüm işçilere ve ailelerine Covid-19 testi uyguladı. Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerden Halil Poyraz, 4 yaşındaki erkek çocuğunda koronavirüs tespit edildiğini ifade ederek, 'Burada yaklaşık 200 kişiyiz, çocuk zaten doğuştan rahatsızdı. Kronik akciğer hastalığı var. Dün Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdüler. Test sonucu pozitif çıktı. Burada bizi de karantinaya aldılar. Çocuğundan ailesinden de örnek aldılar, test yaptılar. Şuanda bütün işçilere ve çocuklara test yapılıyor. Bakalım sonuç ne çıkacak' dedi.

Çadırda kalan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarının İnönü Kaymakamlığı'nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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