Eskişehir mevsim normallerine geçiyor

Bir süredir olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Eskişehir ve çevresinde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bir süredir olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Eskişehir ve çevresinde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaştığını dile getiren Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü, Şube Müdürü Uğur Beyaztaş, Eskişehir ve çevresinde bulunan şehirlerin hava durumları hakkında bilgiler verdi. Eskişehir ile birlikte 3'üncü bölgede bulunan Bursa, Bilecik ve Kütahya illerinde de havaların ısınacağını belirten Uğur Beyaztaş, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Eskişehir ilimizde cumartesi, pazar ve pazartesi günü hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak. Bununla birlikte pazar ve pazartesi günü bölge genelinde sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olurken yağışlar görülecek. Pazar günü bölge genelinde 50 ile 60 kilometre kadar rüzgar beklentimiz var. Bunun dışında herhangi bir kuvvetli rüzgar beklentimiz yok. Ayrıca sıcaklıklar 2 ila 3 derece civarlarında olacak. Bölge genelinde durum böyle olurken sadece Kütahya'da cuma gecesi için 0 derece olmasını bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı