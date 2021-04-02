Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı
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Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

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Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Eskişehir, Kayseri, Bursa ve İstanbul'da özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evleri ve araçlarındaki aramada ses sistemi ve meyve kutusunun içi ile zulalanmış alanlarda 1 kilo 131 gram metamfetamin, 1 kilo 12 gram esrar, 2 bin 298 uyuşturucu hap, 51,23 gram sentetik kannabinoid, 40,65 gram kokain, bir hassas terazi, 6 tüfek ve çok sayıda kartuş, 3 tabanca, 4 kurusıkı tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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