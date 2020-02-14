Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:56
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir, Bursa ve Antalya'da belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 43,4 gram eroin, 29 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik hap, 8,6 gram skunk, 3,90 gram esrar, 2 hassas terazi ve 3 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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