Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede (2)

29.08.2019 18:57

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden K.İ., M.K., H.D., A.Ü., K.İ., E.Ö., ve O.K.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 7 şüpheliden 2'si adli kontrolle, 5 ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA