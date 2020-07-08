Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda Eskişehir, Ankara ve Yalova'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında 15 zanlı, saklandıkları ev ve iş yerlerinde "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin etme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Zanlılar arasında, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen internet sitesi yöneticilerinin de bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA