Eskişehir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 asker adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 asker adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındal Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Temmuz'da Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 2'si muvazzaf, 2'si geçici görevden uzaklaştırılan, biri meslekten ihraç edilen 5 hava astsubayın emniyetteki işlemleri tmamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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