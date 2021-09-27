Son dakika haberleri: Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 9'u tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda Eskişehir, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, gasp, uyuşturucu madde temini, kullandırmak, kullanmak, tehdit, hakaret" suçlarını işledikleri iddia edilen 30 şüpheli yakalandı.

Yöneticisi oldukları internet siteleri aracılığıyla fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen kişilerin de aralarında bulunduğu zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 18'i ise Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Şafak Sezer Düm Tek Tek Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 18:15:04. #1.17#