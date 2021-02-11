ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 5 ilde "EFT iptali" ile dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

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Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda otomobil satışı yapmak isteyenleri, "elektronik fon transferi (EFT) iptali" yöntemiyle dolandırdığı iddia edilen biri kadın 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda otomobil satışı yapmak isteyenleri, "elektronik fon transferi (EFT) iptali" yöntemiyle dolandırdığı iddia edilen biri kadın 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı internet sitelerine ikinci el otomobil satış ilanı veren araç sahiplerinin sahte para transferi yöntemiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmada Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'da 19 kişinin "EFT iptali" yöntemiyle dolandırıldığını tespit eden polis, 10 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda şüpheliler M.T, M.Ş, E.B, H.K, İ.G. ve S.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, kendilerini inşaat firması sahibi gibi gösterip güven sağladıkları vatandaşları, bankaların EFT saati geçtikten sonra notere götürerek devir işlemi yapılan araçları, suç ortağı olduğu öne sürülen diğer arkadaşlarının üzerinden, aynı anda farklı kişilere sattığı tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan operasyon kapsamında teknik takibe alınarak suçüstü yakalanan B.M'nin ise kısa bir süre önce çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise dolandırıcılık olaylarına ilişkin araç sahiplerine uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık