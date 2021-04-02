Son dakika haber... Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu Sokak satıcıları tek tek yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı ilde düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve...

Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti

Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

Sokak satıcıları tek tek yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı ilde düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken 8 şüpheli de yakalandı.

Yapılan açıklama göre; Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik Eskişehir merkezli planlı bir çalışma başlattı. Kent merkezindeki 6 mahallenin yanı sıra Kayseri, Bursa ve İstanbul illerinde eş zamanlı planlı bir operasyonda 8 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalandı.

Öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, bin 131,84 gram metamfetamin maddesi, bin 12,78 gram esrar maddesi, 2 bin 1 adet sentetik ecza hap, 297 adet ectacy hap, 51,23 gram bonzai maddesi, 40,65 gram kokain maddesi, 1 adet hassas terazi, 6 adet tüfek ve çok sayıda kartuş, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli şahsa ilişkin Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında önceki tarihlerde 7 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldığı, operasyon öncesi işlem yapılan şüphelilerin tutuklandığı belirtildi.

Son dakika haber... Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber... Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber... Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber... Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:24:38. #1.15#
title