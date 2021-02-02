Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
02.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:11
Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 15 zanlı yakalandı.
Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 15 zanlı yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "mahrem yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Manisa, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda zanlılardan 15'ini gözaltına alan ekipler, diğerlerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar