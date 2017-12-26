Eskişehir Medya Akademisi Kapılarını Açıyor

Akademinin ilk konuğu ünlü televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer olacak. Tuncer, eğitime katılanlara medya konusundaki tecrübelerini paylaşacak. Etkinlik, Çarşamba günü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 18.30'da başlayacak.

Medya alanında uzman isimleri Eskişehirliler ile buluşturacak Eskişehir Medya Akademisi başlıyor. Akademi, katılıcımlar sayesinde izleyicilerin algı gücünü artırmayı, güncel olayları yorumlamalarına yardımcı olmayı, medyada yaşanan değişimleri öğrenmelerini amaçlıyor. Serdar Tuncer ile faaliyetlerine başlayacak Eskişehir Medya Akademisi etkinliklerini her ay yeni isimlerle sürdürecek.