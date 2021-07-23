Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar sayılarında düşüş
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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar sayılarında düşüş

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar sayılarında düşüş
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşandı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, 10-16 Temmuz haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 68,52'den 1,69 oranında düşerek 66,83'e geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişide 70,23 seviyesinden 8,6 düşüşle 61,63'e indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 30,63'ten 2,26'lık düşüşle 28,37 oldu.

ÜÇ KENTTEKİ AŞILAMA SAYISI

Eskişehir'de toplam aşılama sayısı 915 bin 443 doza yükselirken, Kütahya genelinde 492 bine çıktı. Bilecik'te ise toplam doz 209 bin 769'u geçti. Üç kentin düşen vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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