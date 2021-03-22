Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayısı artmaya devam ediyor (2)
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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayısı artmaya devam ediyor (2)

22.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:43
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayısı artmaya devam ediyor (2)

65 YAŞ VE ÜSTÜNE PAZARYERİ VE ULAŞIM KISITLAMASIEskişehir Valiliği, kentte artan koronavirüs vakalarının ardından 65 yaş ve üstü kişiler için ulaşım ve pazaryerlerine girişlerde kısıtlama getirdi.

65 YAŞ VE ÜSTÜNE PAZARYERİ VE ULAŞIM KISITLAMASI

Eskişehir Valiliği, kentte artan koronavirüs vakalarının ardından 65 yaş ve üstü kişiler için ulaşım ve pazaryerlerine girişlerde kısıtlama getirdi. Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında 100 binde 116,56 oranına sahip kentte İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah 07.00-09.00 ile akşam 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını kısıtladı. Ayrıca pazaryerlerine de 12.00'dan sonra girişlerini yasakladı.

Kurul kararında, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sabah 07.00-09.00, akşam 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler hariç). Pazaryerlerindeki yoğunluğu azaltmak üzere, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 12.00'den önce pazar alışverişlerini tamamlamalarına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.


Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayısı artmaya devam ediyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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