Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düştü

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düştü
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düştü.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düştü. Geçen hafta 100 bin kişide 146,76 vaka ile nüfusa oranla Gümüşhane'den sonra en fazla vakanın bulunduğu Bilecik'te bu sayı 96.99'a geriledi.

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs-4 Haziran haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 110,48'den 21,98 düşüşle 88,50'ye geriledi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka oranı 146,76'dan 49,77 düşüşle 96,99 oldu. Yaklaşık 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka oranı 112,71'den 11,16 düşüşle 101,55'e seviyesine indi.

BİLECİK EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞANAN İLLER ARASINDASağlık Bakanlığı verilerine göre, geçen hafta 100 bin kişi de 146,76 vaka ile nüfusa oranla Gümüşhane'den sonra en fazla vaka olan ikinci il Bilecik'te büyük düşüş görüldü. Bilecik, en fazla düşüş yaşanan 5 şehir arasında yer aldı.

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Daha önce kırmızı ağırlıklı üç kentte bölgeler, 'düşük risk' anlamına gelen maviye büründü.


Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düştü
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düştü
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19...
Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19...
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı
Kabus giderek büyüyor! Kara mantar, koronaya yakalanan 24 bin 370 kişide görüldü
Kabus giderek büyüyor! Kara mantar, koronaya yakalanan 24 bin 370 kişide görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Selçuk Balcı Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 17:06:17. #1.13#

title