Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı
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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları artış gösterdi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, 7-13 Ağustos haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 237,38'den 59,19 artışla 296,57'ye yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişi de 138,67 seviyesinden 18,61 artışla 157,28'e çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı, 101,67'den 27,26 artışla 128,93'e yükseldi.

Eskişehir'de artan vaka sayaları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir'de, özellikle daha önceki mavi ve yeşil alanlar, kırmızıya büründü.

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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan

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