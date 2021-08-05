Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları artış gösterdi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları artış gösterdi. 

Sağlık Bakanlığı, 24-30 Temmuz haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 113,25'ten 112,64 artışla 225,89'a yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişide 74,50 seviyesinden 34,05 artışla 108,55'e çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı, 32,92'den 56,24 artışla 89,16'ya yükseldi.Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vaka artışı, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Özellikle Eskişehir'de mavi ve yeşil alanlar, kırmızıya bürünürken, diğer 2 kentte de kırmızı alanlar çoğaldı.


Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Tuğba Özay Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:45:11. #1.16#

title