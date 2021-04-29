ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI
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ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR, Kütahya ile Bilecik'te 17 gün sürecek olan 'tam kapanma' kararıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, cadde ve sokaklar kısa sürede boş kaldı.

ESKİŞEHİR, Kütahya ile Bilecik'te 17 gün sürecek olan 'tam kapanma' kararıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, cadde ve sokaklar kısa sürede boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapama kararın ardından Eskişehir, Kütahya ile Bilecik'te 17 gün sürecek olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması saat 19.00'da başladı. Eskişehir'de polis, önemli kavşaklarda tedbir alırken, kontrol noktaları oluşturuldu. Vatandaşların önlemlere uymasıyla sokak ve caddeler kısa sürede boş kaldı. Kavşaklarda araçlar ve yayalar tek tek kontrol edilirken, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince kentin Bursa, Kütahya, Bilecik ve Ankara yollarındaki giriş-çıkışlarında araçlar üzerinde seyahat izin belgesi denetimi yaptı. Bilecik ve Kütahya'da da hem sokağa çıkma hem de seyahat kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü.

VAKA ORANLARI YÜKSEK

Sağlık Bakanlığı 17-23 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasında Eskişehir, 100 bin kişide 535,87, Bilecik'te 525,79, Kütahya ise 427,77 vaka oranıyla yer alıyor. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka oranları Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentlerin tamamı kırmızıya boyandı. Covid- 19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde başlayan 'tam zamanlı kapanma' 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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