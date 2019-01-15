Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te 1 Günlük Kar Tatili

ESKİŞEHİR ve Kütahya'da il genelinde Bilecik'te ise merkez ve 4 ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Kütahya'da yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik açıklamasında; "Bugün öğlen saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." denildi

BİLECİK'TE 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Bilecik'te de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün ara verildi. Bilecik Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi, Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri ve Yenipazar İlçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Gölpazarı ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 16 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Ayrıca: İl Merkezi ve anılan İlçelerde kamuda çalışan hamile ve engelli personel 16 Ocak 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." denildi - Bilecik

Kaynak: DHA