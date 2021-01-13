ESKİŞEHİR - Yılın ilk kar yağışı etkili oldu

Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir'de yılın ilk kar yağışı yaşandı.

Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir'de yılın ilk kar yağışı yaşandı.

Eskişehir'de, hava sıcaklıkları kent merkezinde 2 dereceye, yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde ise sıfırın altına düştü.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan yağıştan dolayı bölge sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı.

Kar yağışı nedeniyle önlem alan polis ekipleri, trafikte yaşanabilecek aksaklıklar konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar