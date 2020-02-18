Eskişehir, Kütahya ve Afyon'daki trafik kazaları mobesede

18.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:00

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mobese kameraları tarafından görüntülendi.



Eskişehir'de kaydedilen trafik kazası İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Görüntülerde kırmızı ışıkta duramayan bir kamyonet, önündeki otomobile çarpıyor. Kütahya'da meydana gelen kazada da döner kavşakta soluna bakmadan hızlı bir şekilde yola çıkan otomobil ile kamyon çarpışıyor. Ardından otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, direğe çarparak duruyor. Afyonkarahisar'da kaydedilen kazada ise sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yük taşıyan bir kamyonet ile otomobil çarpışıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA