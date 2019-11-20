Eskişehir-Kütahya kara yolundaki kazada 8 kişi yaralandı
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Eskişehir-Kütahya kara yolundaki kazada 8 kişi yaralandı

Eskişehir'de kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

20.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:32
Eskişehir-Kütahya kara yolundaki kazada 8 kişi yaralandı

'de kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Tunçay idaresindeki 03 SE 750 plakalı kamyonet, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 26. kilometresinde Cenan Erdoğan'ın kullandığı 34 GN 2892 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, kamyonetteki 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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