ESKİŞEHİR Kursiyer olarak başladı, kendi başarı öyküsünü yazdı

Kursiyer olarak başladı, kendi başarı öyküsünü yazdı

Eskişehir'de, meslek edindirme kursunda öğrendiği keçe işleme sanatını, KOSGEB desteğiyle mesleği haline getiren kadın girişimci Ayşegül Birdal (41), açtığı ücretsiz kurs ile kadınlara destek oluyor.

Eskişehir'de, 9 yıl önce belediye tarafından açılan meslek edindirme kurslarında keçe işlemeye başlayan 1 çocuk annesi Ayşegül Birdal, malzeme bulma konusunda yaşadığı sorun nedeniyle kendi işini kurmaya karar verdi. Geliştirdiği fikir ile KOSGEB'e başvuran Birdal, seminerlere katılıp, fikrini geliştirdi. KOSGEB'ten aldığı 30 bin TL'lik destekle hayallerinin peşinden koşan Ayşegül Birdal, ilk önce malzeme temini ile geçimini sağlamaya başladı. Tarihi Odunpazarı bölgesinde açtığı dükkanda ürünleri satan Birdal, yaptığı çanta, aksesuar ve oyuncak gibi ürünlerle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden beğeni topladı. Birdal, dükkanında ücretsiz olarak verdiği kurs ile de kadınların hayata bakışlarını değiştirmeyi amaçlıyor.

'FİKRİM VARDI, SERMAYEM YOKTU'

Önceleri can sıkıntısı ile meslek edindirme kursuna başladığını söyleyen Birdal, 6 yıl boyunca kursa devam ettiğini söyledi. Bu süreçte kendi iş yerini açma fikrinin gelişim evrelerini anlatan Birdal, Bu noktaya geleceğimi aslında hiç düşünmemiştim. 6 yıl devam ettim. Ortamı ve hocalarımı çok sevdim. Sonrasında da bu işi yapmaya karar verdim. Gitmiş olduğum kursta malzeme alırken biraz sıkıntı yaşıyorduk. Bulunduğumuz yerde malzeme satışı yapan bir yer yoktu. Dolayısıyla uzak mesafedeki yerlerden temin etmek zorunda kalıyorduk. Oradan iş fikri doğdu. Yani 'Ben bu malzemeyi insanların ayağına getirmeliyim' kısmını düşündüm ancak bunun için sermayem yoktu. KOSGEB'ten destek aldım, seminerlere katıldım. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra, dükkan açtım. İşe malzeme satışı yaparak başladım. 6 yıl kursa gittiğim için birçok şeyi öğrenmiştim. Hediyelik eşyalar, oyuncaklar, çantalar, aksesuarlar vs. yapmaya başladım. İnsanlardan güzel tepkiler almaya başladım. Daha sonra onları da dükkanımda sattım dedi.

'ÜCRETSİZ KURS VERİYORUM'

Yaptığı ürünlerin kısa sürede insanlar tarafından büyük beğeni aldığını ifade eden Birdal, dükkanına gelen kişilerin kendisinden kurs almak istediklerini söyleyerek, İlerleyen süreçte insanlar benden bunu öğretmemi istediler. Yani benden kurs almak istediler. Ücretsiz kurs vermeye başladım. Neden ücretsiz veriyorum Çünkü ben bu kursu ücretsiz aldım ve bu benim ekmek kapım oldu. Buradan ben gelir kaynağı oluşturdum. Onlar adına isterlerse yaptıkları ürünün satışın da sağlıyorum. Kendileri çevrelerine, eşlerine dostlarına satıyorlar. Sergilere katılıyoruz, stantlar açıyoruz. Fuarlara katılıp satışları gerçekleştiriyoruz diye konuştu.

'MÜŞTERİLERİN TEPKİLERİ BENİ MOTİVE EDİYOR'

Ürünlerinin otantik bir havası olduğuna değinen Ayşegül Birdal, bu havanın tarihi Odunpazarı bölgesiyle örtüştüğünü söyledi. Dükkanına gelen müşterilerin tamamen özgün tasarım olan ürünleri gördüğünde verdikleri tepkinin kendisini motive ettiğini sözlerine ekleyen Birdal, şöyle konuştu

Buranın ambiyansına uygun oldu. Keçeden ve ıslak keçeden çalışmalar yapıyorum. Otantik ürünler çalışıyorum. Dolayısıyla yaptığım ürünler Odunpazarı ile daha güzel örtüştü. Daha modern bir yer yerine böyle daha tarih kokan bir yer oluşunun ürünlerime daha farklı bir hava kattığımı düşünüyorum. Ürünleri ilk kez burada gördüklerini söylüyorlar. Zaten genelde tasarım ürünler oluyor. Dükkana girdiklerinde yüz ifadeleri, kelimelere döktükleri iltifatlar bana keyif veriyor. Daha fazla motive ediyor. Artık kadınların da hatırı sayılır bir şekilde 'Biz de varız!' dediklerini görüyorum. Özellikle Eskişehir bu konuda çok iyi. Hayatı boş vermiş olan kadınlara da kesinlikle boş vermemeleri gerektiğini söylüyorum. Bir şekilde ayakları üzerinde dursunlar. Kendilerini keşfetsinler. Mutlaka kendilerine ait bir özelliğe sahiplerdir. Herhangi bir yetiye sahip olduklarını düşünüyorum. Onu keşfedip, o yolda ilerlemeye çalışsınlar. Böyle olursa hem mutlu olurlar sevdikleri işi yaparlar. Sonrasında da para kazanırlar. Benim bu dükkanı açarken önceliğim para kazanmak değildi aslında. Ben bu işi keyif almak için yaptım. İnsanlara da bunu öneriyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA