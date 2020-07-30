Eskişehir kurban pazarında 'pandemi' sakinliği ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarında koronavirüs sakinliği yaşanıyor.

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarında koronavirüs sakinliği yaşanıyor. Besiciler, pandemi süreci nedeniyle insanların farklı alanlardan kurbanlık aldığını belirterek, geçen yıla göre satışların büyük oranda düştüğünü söyledi.

Eskişehir-Sarıcakaya karayolu üzerinde kurulan hayvan pazarında pandemi süreci nedeniyle büyük sessizlik yaşanıyor. Arife günü olmasına rağmen hayvan pazarında yoğunluk yaşanmazken, besiciler satışların azlığından yakındı. Kurban sahipleri ve müşteriler arasındaki pazarlıklar ise koronavirüs önlemleri nedeniyle el temasını engellemek amacıyla sopalarla yapılıyor. Besicilerden Mehmet Hanifi Karaçul, 10 gündür pazarda olmasına rağmen satış yapamadığını söyledi. Geçen yıl arife gününde elinde büyükbaş hayvan kalmadığını ifade eden Karaçul, "Geçen seneki satışlardan çok memnun kaldık. Bir hayli de güzel kar ettirdi. Ama maalesef bu sene tadı yok. En çok da korovirüsten dolayı mal satılmadı. Millet bayramın yaklaşmasını bekledi ama bir tadı yok. Herkes böyle bekliyor. 10 gündür ben buradayım, 5 tane hayvan getirdim hepsi duruyor. Fiyatları kasaba verdiğimiz kilo fiyatı ile aynı fiyatı söylüyoruz ama alan yok" dedi.

'FİYAT SORUP GİDİYORLAR'Kurban sahiplerinden Mustafa Öztürk de satış olmadığından yakınarak, "Piyasa iyi değil. Gelen olmuyor, gelenler de fiyat sorup gidiyorlar. Kurbanlık alan kimse yok. Geçen sene daha güzeldi. Koronavirüsten dolayı insanlar korkup gelemiyor buraya. 10 gündür buradayım, kendi şahsıma 2 tane satmışım. 10 tane getirdim 2 tane sattım. Geçen seneki gibi olsaydı şimdi hepsi bitmişti" diye konuştu.Satıcı Şahin Murat ise arife günü olmasına rağmen müşteri olmadığını söyledi. Kurbanlık satışlarının internet üzerinden daha fazla yapılmaya başladığını belirten Murat, "Pazarda toplasan 10 tane müşteri var. Bu sene virüsten dolayı böyle oldu. Herkes erkenden çiftliklerden aldı, hem de yüksek fiyatlara aldı. Şu an pazarda herkes maliyetine mal satıyor, zararına mal satıyor. Bir de bu mal olduğu gibi geriye dönecek. Bu mal olduğu gibi geri dönerse hep zarar. Benim 100 bin lira yem borcum var. Mallar bekliyor. Biz normalde bu zamanlar toparlanıp köyümüze dönüp, kesim yerimizi hazırlıyorduk. Artık bayram günü de burada kalmayı göze aldık ama olmuyor, iş dönmüyor. Bu sene bu hastalık bizi bir hayli üzdü. Bu sene doğru dürüst bakan da yok. Millet virüsten çekindiği için gelip bakmıyor. Kurban alanların belki de yüzde 30'u online alışveriş yapıyor" dedi.

Eskişehir kurbanlık pazarında fiyatlar, büyükbaşta 5 ile 20 bin lira, küçükbaşlarda ise bin ile 2 bin 500 lira arasındaki fiyatlarla alıcı bekliyor.

Kaynak: DHA