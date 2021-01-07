Eskişehir'de kumar oynanan dernek binasındaki 65 kişiye para cezası
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Eskişehir'de kumar oynanan dernek binasındaki 65 kişiye para cezası

07.01.2021 09:48 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:53

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen dernek binasındaki 65 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen dernek binasındaki 65 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, Hacıalibey Mahallesi'ndeki bir dernek lokaline baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 65 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten toplam 291 bin 590 lira ceza verildi.

Dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca ekipler, içeride şüpheli davranışlarda bulunan D.R'nin üzerinde, tombala oynayanlardan alacağı paraların hesap çetelesi olarak tutulan 4 parça kağıt ele geçirdi.

Eskişehir'de kumar oynanan dernek binasındaki 65 kişiye para cezası
Eskişehir'de kumar oynanan dernek binasındaki 65 kişiye para cezası
Eskişehir'de kumar oynanan dernek binasındaki 65 kişiye para cezası
Eskişehir'de kumar oynanan dernek binasındaki 65 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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