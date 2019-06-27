ESKİŞEHİR Konteyner muhtarlığın yakılma anı kamerada

Konteyner muhtarlığın yakılma anı kamerada

Eskişehir'de muhtarlık olarak kullanılan konteyner kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Maddi hasara yol açan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Mamure Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi üzerinde bulunan muhtarlık konteyneri gece 03.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce yanıcı bir sıvı atılarak ateşe verildi. Demir konteynerde çıkan yangın bir süre sonra kendiliğinden sönerken, maddi hasar meydana geldi. Muhtar İnce Üluğ'un ihbarıyla gelen polis ekipleri, muhtarlık konteynerinde inceleme yaptı. Konteynerin alev aldığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde konteynerin bir anda alev aldığı görülürken, kimliği belirsiz bir şüphelin de kaçtığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olay hakkında bilgi veren Muhtar İnci Üluğ, sabah geldiğinde konteynerdeki yanıkları görerek polise haber verdiğini söyledi. Küçük bir park içerisindeki muhtarlık önünde akşamları oturanların da olduğunu kaydeden muhtar Üluğ, 'Sabah geldiğimde yanık olan tarafı gördüm. Cam patlamış ve evsel atık yakmışlar gibi duruyor. Alevler içeri girmemiş bir sürü evraklarımız vardı hepsi yanabilirdi. Konteynır demir olduğu için fazla zarar olmamış. Polise haber verdik, gelip inceleme yaptılar. Akşamları burada alkol alan çok oluyor. Ben sabahları buralardan alkol şişeleri topluyorum genelde. Ama hiç bu kadar zarar verildiği olmamıştıö dedi.

Kaynak: DHA