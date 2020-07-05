Eskişehir KOM'dan dev kaçakçılık operasyonu
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Eskişehir KOM'dan dev kaçakçılık operasyonu

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda doğu illerinden getirilip depolanarak satılan binlerce adet sarılmış sigara, makaron, sigara kağıdı ve yüzlerce kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 5 kişi gözaytına alındı.

Eskişehir KOM'dan dev kaçakçılık operasyonu
05.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:56

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda doğu illerinden getirilip depolanarak satılan binlerce adet sarılmış sigara, makaron, sigara kağıdı ve yüzlerce kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 5 kişi gözaytına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, doğu illerinden kaçak yollarla getirilen tütünlerin Çifteler ilçesinde sağlıksız koşullarda depolanıp satışa sunularak devletin vergi kaybına neden olacak şekilde haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda 'tütün ve eşya kaçakçılığı' yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri, araç ve depolarında yapılan aramalarda 376 kilogram tütün, 63 bin 900 dal sarılmış sigara, 51 bin 600 dal bandrolsüz makaron, 4 bin 190 adet sigara kağıdı, bin 463 adet muhtelif kaçak eşya, 152 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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