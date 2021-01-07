ESKİŞEHİR - Kendisine ikram edilen bir poşet mamayı ağzıyla taşıyan köpek ilgi odağı oldu
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ESKİŞEHİR - Kendisine ikram edilen bir poşet mamayı ağzıyla taşıyan köpek ilgi odağı oldu

07.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:08

Mama poşetini taşıyan köpeğin görüntüleri Eskişehir'de bir iş yeri sahibi tarafından poşete konulan mamayı taşıyan sokak köpeği ilgi odağı oldu.

Mama poşetini taşıyan köpeğin görüntüleri Eskişehir'de bir iş yeri sahibi tarafından poşete konulan mamayı taşıyan sokak köpeği ilgi odağı oldu.

ESKİŞEHİR - Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir iş yeri sahibi her gün düzenli olarak sokak hayvanlarını besliyor.

Bunların içlerinden biri olan "koyun" adlı sokak köpeği poşet içerisinde kendisine ikram edilen mamayı ağzında taşıyarak kendisine uygun bir yerde tüketiyor.

Köpeğin, kendisine ikram edilen mamayı taşıma anları kentteki bir etkinliği takip eden gazeteciler tarafından görüntülendi.

ESKİŞEHİR - Kendisine ikram edilen bir poşet mamayı ağzıyla taşıyan köpek ilgi odağı oldu
ESKİŞEHİR - Kendisine ikram edilen bir poşet mamayı ağzıyla taşıyan köpek ilgi odağı oldu
ESKİŞEHİR - Kendisine ikram edilen bir poşet mamayı ağzıyla taşıyan köpek ilgi odağı oldu
ESKİŞEHİR - Kendisine ikram edilen bir poşet mamayı ağzıyla taşıyan köpek ilgi odağı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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