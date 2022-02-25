Eskişehir karla mücadele çalışmaları için teyakkuza geçti

Karla mücadele çalışmalarına ivedilikle başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürdü.

24 saat vardiyalı olarak çalışan ekipler, güvenli ulaşım için yolları açmaya devam ediyor. Kar yağışının kırsal mahallelerde yer yer devam ettiğini beldiren ekipler, çalışmaların süreceğini belirterek, kırsal mahallelere yolculuk yapacak vatandaşların kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını vurguladılar.

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