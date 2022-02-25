Eskişehir karla mücadele çalışmaları için teyakkuza geçti
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Kent merkezinde hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle etkili olamayan kar yağışı yüksek rakımlı kırsal mahallelerde ise etkisini gösterdi.
Karla mücadele çalışmalarına ivedilikle başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürdü.
24 saat vardiyalı olarak çalışan ekipler, güvenli ulaşım için yolları açmaya devam ediyor. Kar yağışının kırsal mahallelerde yer yer devam ettiğini beldiren ekipler, çalışmaların süreceğini belirterek, kırsal mahallelere yolculuk yapacak vatandaşların kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını vurguladılar.
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