Eskişehir İzmit'te Para Nakil Aracını Soyan Şüpheliler Eskişehir'de Yakalandı

İzmit'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir'de yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan 2 kişi, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmit'te, dün meydana geldiği bildirilen olayda, bankaya ait paraları 34 NP 9294 plakalı araçla götüren sürücü, iddiaya göre, araçtaki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, yardımına gelen arkadaşıyla birlikte paraları alarak, kaçtı. Şüpheliler, bugün Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, polis ekipleri tarafından çaldıkları paralarla yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

2 VALİZDEN 1 MİLYON 879 TL ÇIKTI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan ve Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde polisler tarafından yakalanan B.M.Ç. ile R.Ö.'nün içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajında 2 valiz dolusu çalıntı para ele geçirildi.Polis ekipleri, banka görevlilerinin getirdiği para sayma makinasıyla, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arka bahçesinde valizdeki paraları saydı. 2 valiz içerisinden toplam 1 milyon 879 bin 900 TL para çıktı. B.M.Ç. ile R.Ö. adlı şüpheliler ile çalıntı paraların Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polis ekiplerine teslim edildi.