Eskişehir İş Konseyi kuruluyor

12.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:31

Eskişehir İş Konseyi'nin kurulması için prensip kararı alındı.



Eskişehir'deki 42 Oda, Borsa, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Siteleri, İş İnsanları Dernekleri, Eskişehir Girişimciler Kurulu, Gazeteciler Cemiyeti başkanları Eskişehir Sanayi Odası Meclis Salonunda bir araya geldi. Yapılan ilk toplantıda Eskişehir İş Konseyi'nin anayasasının belirlenmesine de karar verildi.



Eskişehir lobisinin oluşturulması noktasında önemli bir adım atıldığını ifade eden Eskişehir iş hayatının başkanları, Eskişehir İş Konseyi'nin tüm kurumların ortak projesi olacağını ve böylece Eskişehir'de arzulanan birlik ve beraberlik içinde ciddi bir yol kat edileceğini vurguladı. Eskişehir'i merkezine alan Eskişehir İş Konseyi, kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilen, Türkiye ve küresel düzeyde ekonomisi güçlü çağdaş bir Eskişehir için faaliyetlerde bulunacak. Siyaset üstü, kurumların somut taleplerine öncelik verecek bir yapıda oluşması amaçlanan Eskişehir İş Konseyi'nde, kurumların tek başına kifayet edemediği, ancak bir güç birliği ile üstesinden gelinebilecek Eskişehir konularını oluşturmak, en önemli görev olacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA