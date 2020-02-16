: Eskişehir-interaktif ada 'hafıza odası' sergisinde iz bıraktılar-2

16.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:24

İnteraktif Ada 'hafıza odası' sergisinde iz bıraktılar

KARİNA Smigla-Bobinski'nin helyum gazıyla dolu ve dışında kömür parçalarının bulunduğu 'Ada' isimli interaktif balon sergisi, Eskişehir Odunpazar Modern Müze'de açıldı. Türkiye'de ilk defa Eskişehir'de yer alan sergi yoğun ilgi görürken, ziyaretçiler helyumlu balonu hareket ettirerek beyaz duvarlara izler bıraktı. Karina Smigla-Bobinski, 'Bir hafıza kodlaması olduğundan dolayı, aslında bu oda hafıza odası. Hem ziyaretçilerin hem de dansçının bıraktığı izler burada hatırlanacak, duvarlara işlenecek' dedi.

Eskişehir Modern Müze, Karina Smigla-Bobinski'nin helyum gazıyla dolu ve dışında kömür parçalarının bulunduğu 'Ada' isimli interaktif balon sergisine ev sahipliği yaptı. Türkiye'de ilk kez açılan sergiye yüzlerce kişi katılırken, müzenin bir kısmı beyaz duvarlarla kaplanarak sergi için özel olarak hazırlandı. İntermedia sanatçısı Karina Smigla-Bobinski'nin dünyadaki 30'uncu sergisini Eskişehir'de açtığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ada'nın dışındaki kömür parçaları sayesinde beyaz duvarlara izler bıraktığını anlatan Karina, 'Ada hareketlerin kodlarından oluşan bir sergi, ziyaretçilerin ve dansçının katılımıyla ilk izlerini bırakıyor. Bir hafıza kodlaması olduğundan dolayı, aslında bu oda hafıza odası. Hem ziyaretçilerin hem de dansçının bıraktığı izler burada hatırlanacak, duvarlara işlenecek. Türkiye'nin nasıl izler bırakacağını ve bu odaya nasıl hafızalar bırakacağını çok merak ediyorum. Kazıdıkları hafızayı da internette benle paylaşmalarını istiyorum. Bunu da beraber yaşamak istiyorum. Bir ay sonra müzeye yeniden ziyarete geleceğim ve duvardaki izlerin nasıl olduğunu görmek istiyorum. Çünkü şu anda bomboş bir oda ve yaklaşık 1 ay sonra burası deli bir odaya dönecek' dedi.

'ADA'YA TEMAS ETMENİZ GEREKİYOR'

Helyum gazıyla dolu 'Ada' isimli balonun kömür uçlarıyla beyaz duvarlara izler bırakarak ortaya farklı bir etkileşim bıraktığını anlatan Karina, bunun sergilere katılanları çok şaşırttığını söyledi. Normalde müzelerde eserlere dokunulmaması gerektiğini ancak Ada'nın tam tersi, temas ederek harekete geçirildiğini ifade eden Karina, 'Ada'da tam tersi temas etmeniz gerekiyor ve bu yüzden insanlar aslında şaşırıyor. Bir kere hareket ettikten sonra onunla dans etmeye ve onunla izler bırakmaya başlıyorsun. Tabi bu da insanlarda heyecan uyandırıyor. Dünyanın birçok kentinden sonra Eskişehir'deki sergi 30'uncusu oluyor. Aslında Ada'nın duvarlarda bıraktığı izler, dünyanın birçok yerinde sergileniyor. Suudi Arabistan, Fransa, İngiltere gibi farklı ülkelerin şehirlerinde insanlarla buluştu' diye konuştu.

Açılışı yapılan sergide helyumlu balonla önce dansçı Li Kehua, bir gösteri yaparak Ada'nın beyaz duvarlara iz bırakmasını sağladı. Ardından müzeye ziyaret için gelen yüzlerce kişi gruplar halinde Ada'yı hareket ettirerek duvarlara izler bıraktı. Ziyaretçiler Ada'nın çok eğlenceli bir etkileşim olduğunu belirterek, kısa bir süre sonra duvarlarda ortaya çıkacak izleri merak ettiklerini söyledi. Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'deki (OMM) sergi 12 Nisan'a kadar açık kalacak.

ADA NEDİR

Türkiye'de ilk defa Odunpazarı OMM'da sergilenen 'performans makinesi' Ada, dansçı Li Kehua'nın eşliğinde ziyaretçilerin aktif katılımıyla hayat buldu. Etkileşimli kinetik heykel Ada, helyumla doldurulmuş, odada serbest gezinen, duvarlarda, tavanda ve zeminde izler bırakan kömür çubukların batırılmış olduğu şeffaf, zar gibi bir küreden oluşan interaktif bir 'sanat yapma' makinesidir. Karina Smigla-Bobinski'nin Ada eseri, ismini dünyanın ilk bilgisayar programcılarından biri olarak tanınan Ada Lovelace'tan alıyor.

Kaynak: DHA

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