"Eskişehir İnşaat Fuarı" başladı

14.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:52

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin düzenlediği "Eskişehir İnşaat Fuarı" törenle açıldı.

Vali Özdemir Çakacak, ETO-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışta, inşaat sektörünün sadece bina yapımı, onarımı gibi faaliyetler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, inşaat sektörünün birçok sektörle iç içe olduğunu söyledi.

İnşaat sektörünün, ülke ekonomisinin büyümesi için lokomotif rolü üstlendiğini belirten Çakacak, "Teknoloji ve değişen insan ihtiyaçları neticesinde inşaat üretimi, artık yapılan üretimden çok daha fazla anlam ifade eder hale gelmiştir. İnşaat sektörü bileşenleri çevreye dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden saydam ve sürdürülebilir üretim kavramlarını da içeren çok yönlü anlamlar ifade etmektedir." dedi.

Açılış kurdelesini kesen Vali Çakacak ve beraberindeki protokol üyeleri, stantları gezdi.

İnşaat ve gayrimenkul sektöründen 70 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın açılış törenine, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA