Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Haberler | Güncel

- Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü Eskişehir'de gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

ESKİŞEHİR (İHA) - - Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gece ve sabah saatlerinde etkili olan Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan Hekimdağ Geçidi drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir'de gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına inmesiyle kar yağışı etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde de devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Kentin en yüksek noktalarından Hekimdağ Geçidi ve çevresi drone ile havadan görüntülendi. Eskişehir'de kış başlangıcıyla gelen mevsimin ilk kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

 İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

 Kar yağışı yaklaşıyor! Marmara'da iki il beyaza büründü

Kar yağışı yaklaşıyor! Marmara'da iki il beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title