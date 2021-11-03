Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha fazla arttı

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Eskişehir'in de dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ülke geneline göre daha fazla artış gösterdi.

TÜİK Ekim ayı istatistiklerinde Türkiye geneli TÜFE, yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in yer aldığı bölgede ise ülke geneline oranla daha fazla artış gösteren TÜFE verileri, yıllık yüzde 20,36, aylık yüzde 2,75 olarak belirtildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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