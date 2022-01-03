Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı - Haberler Ekonomi
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Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı

Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir'in de dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ülke geneline göre daha az artış gösterdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir'in de dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ülke geneline göre daha az artış gösterdi.

TÜİK'ten alınan bilgiye göre, Aralık ayı istatistiklerinde TÜFE, 2021 yılı Aralık'ta Kasım ayına göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 arttı. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in yer aldığı bölgede ise ülke geneline oranla daha az artış gösteren TÜFE verileri, yıllık yüzde 35,34, aylık yüzde 12,69 olarak belirlendi. - ESKİŞEHİR

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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