Eskişehir'in trafik sorunu çözülemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'in trafik sorunu çözülemiyor

Eskişehir'in trafik sorunu çözülemiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de, yazla birlikte artan turizm haraketliliği ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile birçok bulvar ve caddelerde oluşan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı.

Eskişehir'de, yazla birlikte artan turizm haraketliliği ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile birçok bulvar ve caddelerde oluşan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı.

Günün belli saatlerinde kentin en işlek bulvar ve caddelerinde trafik adeta durma noktasına gelince trafik polisleri devreye girmeye başladı. Öğlen saatlerinde Cengiz Topel ve Hatboyu-1 caddeleri üzerinde sürücüler trafik yoğunluğu nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için belirli aralıklarla Haller Kavşağı üzerindeki yolları kesti. Ekiplerin müdahalesiyle yoğunluk kısmi olarak azaltıldı. Eskişehir'in çözülemeyen sorunlarından biri olarak gösterilen ve yaz aylarında daha da artan trafik problemi, sürücülerin yanı sıra kent sakinleri tarafından da tepki çekiyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in trafik sorunu çözülemiyor
Eskişehir'in trafik sorunu çözülemiyor
Eskişehir'in trafik sorunu çözülemiyor
Eskişehir'in trafik sorunu çözülemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Sertab Erener Levent Yüksel
Spor Burak Elmas Şaban Yılmaz Aykut Kocaman Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'in trafik sorunu çözülemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 16:44:36. #1.16#

title