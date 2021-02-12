Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki 2 mahallede 44 kişi Kovid-19 karantinasına alındı
12.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:16
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki 2 mahallede 11 aileden toplam 44 kişi yeni tip koronavinüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki 2 mahallede 11 aileden toplam 44 kişi yeni tip koronavinüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Sivrihisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Buzluca Mahallesi'nde 10 aileden toplam 39 kişinin, Kaldırım Mahallesi'nde ise aynı aileden 5 kişinin evlerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Evlerdeki karantina denetimleri ve emniyet tedbirleri jandarma ekipleri tarafından sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık