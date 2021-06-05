Eskişehir'in meşhur sokak müzisyenleri yerlerini aldı
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Eskişehir'in meşhur sokak müzisyenleri yerlerini aldı

Eskişehir'in meşhur sokak müzisyenleri yerlerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'i şenlendiren meşhur sokak müzisyenleri, kademeli normalleşmeyle birlikte kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda adeta açık hava konseri veriyor.

Eskişehir'i şenlendiren meşhur sokak müzisyenleri, kademeli normalleşmeyle birlikte kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda adeta açık hava konseri veriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma, Eskişehir'in meşhur sokak müzisyenlerini de etkilemişti. Kentin güzellikleri arasında gösterilen sokak müzisyenleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında enstrümanlarını kılıfına koymuştu. Kademeli normalleşme ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşların dışarı çıkması, müzisyenleri de umutlandırdı. Özellikle Porsuk Çayı'nın içinden geçtiği Adalar Bölgesi'nde bulunan sokak müzisyenleri, yürüyüş yapan vatandaşlara eski günlerinde olduğu gibi adeta açık hava konseri vermeye başladı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in meşhur sokak müzisyenleri yerlerini aldı
Eskişehir'in meşhur sokak müzisyenleri yerlerini aldı
Eskişehir'in meşhur sokak müzisyenleri yerlerini aldı
Eskişehir'in meşhur sokak müzisyenleri yerlerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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