Eskişehir'in magnezyumu dünyaya ihraç ediliyor
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde mayısta faaliyete başlayan bir tesiste, savunma sanayisinden otomotive, ilaç sanayisinden demir-çelik sektörüne kadar pek çok alanda kullanılan magnezyum metali üretiliyor.
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