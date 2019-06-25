Eskişehir'in LGS başarısı
Eskişehir, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'nde önemli bir başarı elde etti.
Eskişehir, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'nde önemli bir başarı elde etti.
Eskişehir, 2019 LGS Alt Test Ham Puan Ortalamalarında; Tunceli, Giresin, Rize, Trabzon ve Kırşehir'in ardından 7. sırada yer aldı.
İl genelinde 9 bin 347 öğrencinin katıldığı sınavda; İngilizce'de 4,57 ortalama ile Türkiye 5.'si, Türkçe'de 11,1 ortalama ile Türkiye 6.'sı, Matematikte 3,63 ortalama ile Türkiye 7.si oldu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri