Eskişehir'in LGS başarısı

Eskişehir, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'nde önemli bir başarı elde etti.

Eskişehir, 2019 LGS Alt Test Ham Puan Ortalamalarında; Tunceli, Giresin, Rize, Trabzon ve Kırşehir'in ardından 7. sırada yer aldı.

İl genelinde 9 bin 347 öğrencinin katıldığı sınavda; İngilizce'de 4,57 ortalama ile Türkiye 5.'si, Türkçe'de 11,1 ortalama ile Türkiye 6.'sı, Matematikte 3,63 ortalama ile Türkiye 7.si oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA